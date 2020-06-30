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Мадуро распорядился выдворить посла ЕС в Венесуэле

Мадуро распорядился выдворить посла ЕС в Венесуэле
05:00 Сегодня Телеграф УНН
Венесуэла высылает посла Европейского Союза. Исабель Брильанте Педроса должна покинуть южноамериканскую страну в течение 72 часов, заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе в понедельник, 29 июня. Об этом сообщает DW.

Евросоюз несколькими часами ранее ввел санкции в отношении еще 11 венесуэльских официальных лиц. Штрафные меры обусловлены ролью этих лиц "в действиях и решениях, подрывающих демократию и принцип верховенства права в Венесуэле".

Санкции, затрагивающие уже 36 человек, включают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

Как известно, в Венесуэле около полутора лет продолжается борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо.

В санкционный список ЕС добавлены еще 11 чиновников Венесуэлы

В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами, включая Украину. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, по-прежнему удерживает власть в стране.

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Все по теме:

ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро.

Автор:

Телеграф
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