Пандемия коронавируса: в Африке - уже более 400 тыс случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте выросло до 404 тысяч, погибло уже более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство по охране здоровья Африканского Союза.

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Африке превысило 400 000, а количество погибших составляет более 10 000, в то время как медики предупреждают, что пандемия набирает обороты на континенте с населением в 1,3 миллиарда", - говорится в сообщении.

По данным Агентства, в Африке уже 404 тысячи случаев заболевания COVID-19, а возможности для тестирования достаточно ограничены.

В частности, в Южной Африке больше всего подтвержденных случаев COVID-19 - свыше 151 тысячи.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 10 629 401 случай заражения коронавирусом, включая 514 901 летальный, выздоровели 5 833 268 человек.