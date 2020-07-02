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Неизвестные напали на реабилитационный центр в Мексике: 24 человека погибли

Неизвестные напали на реабилитационный центр в Мексике: 24 человека погибли
Обновлено 04:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Вооруженное нападение на реабилитационный центр в городе Ирапуато в мексиканском штате Гуанахуато в среду унесло жизни 24 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Fórmula со ссылкой на главу муниципального управления общественной безопасности Педро Кортеса.

Участники атаки скрылись, задержать их по горячим следам не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

Ранее в среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от властей Гуанахуато навести порядок в силовых и судебных структурах в связи с отсутствием результатов в борьбе с преступностью.

Расположенный в центральной части республики штат в 2019 году стал самым опасным в стране, там были убиты более 3,5 тыс. человек.

Подобное нападение произошло 8 июня, когда группа неизвестных открыла огонь в реабилитационном центре, тогда погибло 10 человек.

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Мексика, Нападение.

Автор:

Телеграф
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