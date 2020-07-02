Неизвестные напали на реабилитационный центр в Мексике: 24 человека погибли

Участники атаки скрылись, задержать их по горячим следам не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.
Ранее в среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от властей Гуанахуато навести порядок в силовых и судебных структурах в связи с отсутствием результатов в борьбе с преступностью.
Расположенный в центральной части республики штат в 2019 году стал самым опасным в стране, там были убиты более 3,5 тыс. человек.
Подобное нападение произошло 8 июня, когда группа неизвестных открыла огонь в реабилитационном центре, тогда погибло 10 человек.