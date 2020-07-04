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Убийство популярного певца в Эфиопии вылилось в масштабные протесты: уже более 80 погибших

Убийство популярного певца в Эфиопии вылилось в масштабные протесты: уже более 80 погибших
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Эфиопию всколыхнула волна протестов после убийства популярного певца Хачалу Хундессы. За последние дни в стране погибло более 80 человек. Об этом сообщает государственная радиовещательная корпорация.

Хачалу Хундесса был похоронен в четверг в условиях строгой безопасности. Певец имел значительное влияние во время антиправительственных протестов, которые привели к смене руководства страны в 2018 году.

Гневные протесты, включая три взрыва бомбы, последовали за его смертью в понедельник в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Множество людей были убиты на следующий день, сообщила полиция региона Оромия.

Беспорядки представляют собой серьезную проблему для премьер-министра Абия Ахмеда, который пришел к власти в 2018 году и провел радикальные политические реформы, за которые был удостоен Нобелевской премии мира в прошлом году. Убийство певца еще больше усилило напряженность после того, как правительство недавно отложило общенациональные выборы, сославшись на пандемию коронавируса.

Абий в четверг заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы восстановить спокойствие.

"Наши враги думают, что они создадут конфликт и разрушат страну. Однако этот инцидент ... заставляет нас объединиться и остановить их", - сказал Абий.

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Три высокопоставленных лидера оппозиции - в том числе бывший магнат СМИ Джавар Мохаммед - были арестованы, хотя официальные лица предоставили мало информации о делах против них.

В пятницу многие предприятия и правительственные учреждения вновь открылись в Аддис-Абебе после того, как их закрыли на несколько дней. Интернет остается отключенным по всей стране в течение четвертого дня.

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Протесты, Эфиопия, Хачалу Хундесса.

Автор:

Телеграф
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