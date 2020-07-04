В Сомали за день произошло два взрыва: по меньшей мере пятеро погибших

Официальный представитель правительства страны Исмаэль Мухтар Омар подтвердил нападение, заявив, что группа боевиков "Аш-Шабаб" стояла за атакой на город Байдоа,
"В результате взрыва мины погибли пять человек и еще 10 получили ранения. Большинство жертв нападения были гражданскими лицами", - сказал Омар журналистам, отметив, что число жертв может возрасти.
Он также добавил, что ситуация все еще остается напряженной.
Жертвами взрыва стали невинные гражданские лица, которые занимались своими повседневными делами в этом районе.
В субботу утром в столице Сомали Могадишо произошел еще один взрыв бомбы, в результате которого было ранено семь человек, включая сотрудников сил безопасности.