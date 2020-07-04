В Сомали за день произошло два взрыва: по меньшей мере пятеро погибших

В городе Байдоа на юго-западе Сомали в субботу произошел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере пять человек. Еще десять мирных жителей получили ранения.

Официальный представитель правительства страны Исмаэль Мухтар Омар подтвердил нападение, заявив, что группа боевиков "Аш-Шабаб" стояла за атакой на город Байдоа,

"В результате взрыва мины погибли пять человек и еще 10 получили ранения. Большинство жертв нападения были гражданскими лицами", - сказал Омар журналистам, отметив, что число жертв может возрасти.

Он также добавил, что ситуация все еще остается напряженной.

Жертвами взрыва стали невинные гражданские лица, которые занимались своими повседневными делами в этом районе.

В субботу утром в столице Сомали Могадишо произошел еще один взрыв бомбы, в результате которого было ранено семь человек, включая сотрудников сил безопасности.