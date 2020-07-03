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В Турции взорвался завод фейерверков: есть погибшие и десятки пострадавших

В Турции взорвался завод фейерверков: есть погибшие и десятки пострадавших
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
По меньшей мере два человека погибли, 73 пострадали в результате взрывов в пятницу на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. В то же время местные СМИ указывают о гибели 4 человек и ранениях у 97.

"В результате ЧП погибли два человека, 73 получили ранения. На место происшествия направлены 85 карет скорой помощи, два вертолета скорой помощи", — написал он в Twitter.

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

По данным телеканала HABERTÜRK, на фабрике могли находится от 150 до 200 работников.

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По распоряжению президента Турции Тайипа Эрдогана на место происшествия отправились глава МВД Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук.

Причина ЧП пока не установлена.

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Турция, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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