В Турции взорвался завод фейерверков: есть погибшие и десятки пострадавших

"В результате ЧП погибли два человека, 73 получили ранения. На место происшествия направлены 85 карет скорой помощи, два вертолета скорой помощи", — написал он в Twitter.

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

По данным телеканала HABERTÜRK, на фабрике могли находится от 150 до 200 работников.

From the scene of a ongoing fire at a firework factory in/near Sakarya, Turkey #patlama - workers are believed to be trapped inside - pic.twitter.com/1pjPgAOhZj

