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"Необходим следующий шаг": Алжир ждет от Франции извинений за период колониальной оккупации

"Необходим следующий шаг": Алжир ждет от Франции извинений за период колониальной оккупации
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф
Алжир ждет извинений за колониальную оккупацию Францией североафриканской страны, сказал президент Абдельмаджид Теббун, выразив надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон будет опираться на недавние примирительные заявления.

"У нас уже были полу-извинения. Следующий шаг необходим ... мы ждем его", - заявил Теббун в субботу в интервью новостному каналу France 24.

"Я считаю, что с президентом Макроном мы можем пойти дальше в процессе примирения... он очень честный человек, который хочет улучшить ситуацию", - добавил он.

Глобальный пересмотр наследия колониализма был начат в мае после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало массовые протесты по всему миру.

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Как известно, 132 года колониального правления Франции в Алжире и жестокая восьмилетняя война, закончившая ее, оставили в отношениях двух стран множество острых вопросов.

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Все по теме:

Франция, Алжир, Эммануэль Макрон, Абдельмаджид Теббун.

Автор:

Телеграф
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