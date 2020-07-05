"Необходим следующий шаг": Алжир ждет от Франции извинений за период колониальной оккупации

"У нас уже были полу-извинения. Следующий шаг необходим ... мы ждем его", - заявил Теббун в субботу в интервью новостному каналу France 24.
"Я считаю, что с президентом Макроном мы можем пойти дальше в процессе примирения... он очень честный человек, который хочет улучшить ситуацию", - добавил он.
Глобальный пересмотр наследия колониализма был начат в мае после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало массовые протесты по всему миру.
Как известно, 132 года колониального правления Франции в Алжире и жестокая восьмилетняя война, закончившая ее, оставили в отношениях двух стран множество острых вопросов.