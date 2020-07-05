Военные Нигерии провели операцию против "Боко харам": за месяц ликвидировали 75 боевиков

Военные Нигерии с 1 по 30 июня в ходе 17 столкновений в северо-восточных регионах ликвидировали 75 боевиков "Боко харам". Представитель нигерийских военных Джон Эненш заявил, что во время операции "Лафия доул" террористическая организация "Боко харам" понесла серьезные потери. Также в ходе операции было освобождено 35 заложников, из них 18 женщин и 16 детей.

По словам Эненша, в ходе столкновений один офицер был убит, еще один солдат ранен в бою. Четыре боевика, включая двух женщин, были захвачены в плен в этот период.

Он сказал, что высшее военное командование призывает военнослужащих сохранять решимость в пресечении деятельности террористов в северо-восточном регионе страны и настоятельно призывает местные общины продолжать своевременно предоставлять войскам информацию о деятельности боевиков "Боко харам" для оперативных и эффективных действий.

"Боко харам" начала кровавое восстание в 2009 году в северо-восточной Нигерии, но позже развернула свою деятельность и в других странах в регионе озера Чад.

Тысячи людей были убиты, а миллионы других стали вынужденными переселенцами в течение более чем десятилетнего кровавого конфликта в Нигерии и соседних странах.