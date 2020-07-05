Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается
Найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается

Военные Нигерии провели операцию против "Боко харам": за месяц ликвидировали 75 боевиков

Военные Нигерии провели операцию против "Боко харам": за месяц ликвидировали 75 боевиков
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Военные Нигерии с 1 по 30 июня в ходе 17 столкновений в северо-восточных регионах ликвидировали 75 боевиков "Боко харам". Представитель нигерийских военных Джон Эненш заявил, что во время операции "Лафия доул" террористическая организация "Боко харам" понесла серьезные потери. Также в ходе операции было освобождено 35 заложников, из них 18 женщин и 16 детей.

По словам Эненша, в ходе столкновений один офицер был убит, еще один солдат ранен в бою. Четыре боевика, включая двух женщин, были захвачены в плен в этот период.

Он сказал, что высшее военное командование призывает военнослужащих сохранять решимость в пресечении деятельности террористов в северо-восточном регионе страны и настоятельно призывает местные общины продолжать своевременно предоставлять войскам информацию о деятельности боевиков "Боко харам" для оперативных и эффективных действий.

"Боко харам" начала кровавое восстание в 2009 году в северо-восточной Нигерии, но позже развернула свою деятельность и в других странах в регионе озера Чад.

Убийство популярного певца в Эфиопии: уже более 160 человек погибли в беспорядках

Тысячи людей были убиты, а миллионы других стали вынужденными переселенцами в течение более чем десятилетнего кровавого конфликта в Нигерии и соседних странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нигерия, Боко Харам.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине планируют ускорить приватизацию
В Украине планируют ускорить приватизацию
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь