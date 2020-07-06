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Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Бразилии число инфицированных COVID-19 превысило 1,6 млн
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В Бразилии число инфицированных COVID-19 превысило 1,6 млн

В Бразилии число инфицированных COVID-19 превысило 1,6 млн
02:27 Сегодня Телеграф УНН
В Бразилии уже более 1,6 млн человек заболели коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 26 051, до 1 603 055.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Минздрава страны.

За минувшие сутки зафиксированы 602 летальных исхода в связи с коронавирусом. В общей сложности умерли 64 867 человек, выздоровели свыше 906 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране является юго-восточный регион, в который входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс. В нем насчитываются свыше 553 тыс. инфицированных и 29 750 умерших. Вторым по количеству подтвержденных случаев заражения продолжает оставаться северо-восток страны. В девяти штатах этого региона выявлено почти 547 тыс. случаев инфицирования и 20 957 умерших.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны (почти 290 тыс. инфицированных). Там от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 10 001 человек. В центральных и западных штатах, где массовое распространение инфекции началось позже, число заразившихся увеличилось до 117,3 тыс., умерли 2 244 человека. Меньше всего инфицированных отмечено на юге (около 96,4 тыс.), там умерли 1 915 пациентов с коронавирусом.

Репортаж о ситуации с COVID-19 в фавелах Рио-де-Жанейро:

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

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Бразилия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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