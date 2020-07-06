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В Египте более 75 тыс человек заразились коронавирусом

В Египте более 75 тыс человек заразились коронавирусом
03:35 Сегодня Телеграф УНН
В Египте число зараженных коронавирусом перевалило за 75 тысяч.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 75 тысяч, за сутки скончались 63 человека, сообщило в ночь на понедельник министерство здравоохранения страны.

“Зафиксированы 1218 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 63 человека”, — говорится в заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Таким образом, в воскресенье число погибших от коронавируса впервые с 13 июня пошло на спад: еще в субботу сообщалось о 79 умерших.

Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания.

“Общее число заболевших коронавирусом в Египте — 75 253 человека, 20 726 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3 343 человека”, — сообщил он. За сутки из больниц выписаны 623 человека.

С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов — ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей.

Возобновили работу также мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан было решено пока не проводить. В случае нарушения предписанных мер предосторожности власти могут запретить их работу.

Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.

 
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Египет, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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