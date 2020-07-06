Впервые за 100 лет: В Австралии закроют внутреннюю границу из-за COVID-19

Власти Австралии решили закрыть границу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

"Граница между Новым Южным Уэльсом и Викторией будет закрыта во вторник в полночь из-за повторной вспышки COVID-19 в Виктории", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято после разговора губернатора штата Виктории Даниэля Андрюса с премьер-министром Австралии Скоттом Мориссоном.

В штате за прошедшие сутки зарегистрировали рекордные 127 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 2 стали летальными.

Сейчас в Виктории уже 645 подтвержденных случаев COVID-19. Еще две недели назад этот показатель составил 125.

Отмечается, что закрытие границы Новым Южным Уэльсом и Викторией произойдет впервые за последние 100 лет.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июня в мире зарегистрировали 11 559 213 случаев COVID-19. Выздоровели 6 535 902 человека, 536 786 умерли.