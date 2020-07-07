В Австралии кошка лизнула рану хозяйки - женщина провела в коме девять дней и умерла

Пенсионерку поцарапала кошка, а после того как хозяйка уснула зализала ей рану. Со слов родственников, они обнаружили женщину без сознания в своей постели, рядом была кошка. Женщину доставили в больницу, где она провела в коме девять дней, после этого медики ее отключили от системы жизнеобеспечения.
Анализы пациентки показали наличие в ее организме инфекции, которую вызывает бактерия Pasteurella multocida. Эти микроорганизмы провоцируют бактериальный менингит - тяжелое инфекционное заболевание.
Как правило, эта форма менингита часто встречается у домашних питомцев.
Дочь умершей рассказала, что очевидно кошка ночью лизала рану хозяйки, в результате чего бактерии попали в кровь. Для пожилой женщины заражение такой инфекцией оказалось смертельным.
Инфекционист из местной больницы Линдси Грейсон заявила в интервью, что хозяева не должны позволять своим домашним животным зализывать открытые раны.
Кроме того, желательно избегать контакта с кошками со слабым иммунитетом. Почти половина котов способны в определенные периоды своей жизни становиться переносчиками определенных заболеваний.
Менингит - острое инфекционное заболевание, которое поражает мозговые оболочки (спинной и головной мозг).
Бактериальный менингит - это один из самых опасных видов болезни, характеризуется неотложным состоянием и высоким риском смерти. Существуют вакцины, предотвращающие возникновение некоторых типов бактериального менингита.