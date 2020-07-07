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В Австралии кошка лизнула рану хозяйки - женщина провела в коме девять дней и умерла

В Австралии кошка лизнула рану хозяйки - женщина провела в коме девять дней и умерла
12:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В австралийском городе Мельбурн 80-летняя женщина, после того как ее поцарапала кошка, провела больше недели в коме и умерла.

Пенсионерку поцарапала кошка, а после того как хозяйка уснула зализала ей рану. Со слов родственников, они обнаружили женщину без сознания в своей постели, рядом была кошка. Женщину доставили в больницу, где она провела в коме девять дней, после этого медики ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Анализы пациентки показали наличие в ее организме инфекции, которую вызывает бактерия Pasteurella multocida. Эти микроорганизмы провоцируют бактериальный менингит - тяжелое инфекционное заболевание.

Как правило, эта форма менингита часто встречается у домашних питомцев.

Дочь умершей рассказала, что очевидно кошка ночью лизала рану хозяйки, в результате чего бактерии попали в кровь. Для пожилой женщины заражение такой инфекцией оказалось смертельным.

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Инфекционист из местной больницы Линдси Грейсон заявила в интервью, что хозяева не должны позволять своим домашним животным зализывать открытые раны.

Кроме того, желательно избегать контакта с кошками со слабым иммунитетом. Почти половина котов способны в определенные периоды своей жизни становиться переносчиками определенных заболеваний.

Менингит - острое инфекционное заболевание, которое поражает мозговые оболочки (спинной и головной мозг).

Бактериальный менингит - это один из самых опасных видов болезни, характеризуется неотложным состоянием и высоким риском смерти. Существуют вакцины, предотвращающие возникновение некоторых типов бактериального менингита.

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Австралия, Менингит, Кошка, Мельбурн.

Автор:

Телеграф
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