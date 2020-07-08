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Коронавирус у президента Бразилии: Зеленский пожелал Болсонару скорейшего выздоровления

Коронавирус у президента Бразилии: Зеленский пожелал Болсонару скорейшего выздоровления
Обновлено 03:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.

"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter во вторник.

7 июля бразильские СМИ сообщили, что у президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

По словам Болсонару, он сдал тест на COVID-19, после того как у него появились симптомы респираторного заболевания.

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo сообщили ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

Эпидемия коронавируса: Президент Бразилии заболел COVID-19

Болсонару известен как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн. 623 тыс.284 зараженных новым типом коронавируса, 65 тыс. 487 человек скончались.

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Все по теме:

Бразилия, Владимир Зеленский, Жаир Болсонару, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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