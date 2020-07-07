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Эпидемия коронавируса: Президент Бразилии заболел COVID-19

Эпидемия коронавируса: Президент Бразилии заболел COVID-19
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Об этом он объявил в прямом эфире, сообщает Guardian.

"Он (тест - ред.) дал положительный результат, — сказал Болсонару. — Нет причин для страха. Это жизнь. И она продолжается".

Ранее стало известно, что у президента Бразилии наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Как отмечает издание, 65-летний Болсонару неоднократно пренебрегал социальной дистанцией, несмотря на то, что Бразилия стала второй страной после США, наиболее пострадавшей от коронавируса.

Пандемия COVID-19: в Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 1,6 миллиона подтвержденных случаев, более чем 65 000 человек погибли.

По данным Worldometer, в мире выявлены 11 818 564 случая заражения коронавирусом, в том числе 542 818 летальных, выздоровели 6 796 453 человека.

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Все по теме:

Бразилия, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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