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Стало плохо во время заседания Совета министров: умер премьер Кот д'Ивуара

Стало плохо во время заседания Совета министров: умер премьер Кот д'Ивуара
Обновлено 00:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Премьер министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер на 62-м году 8 июля в клинике города Абиджана, пишет агентство Reuters.

Ранее в эфире государственного телевидения прозвучало заявление о смерти политика от президента страны Алассана Уаттара.

Амаду Гон Кулибали перенес в 2012 году операцию на сердце и наблюдался в одной из клиник Парижа, которую время от времени посещал. Глава правительства 2 мая вылетел во Францию для медицинского осмотра. Спустя десять дней он вернулся на родину и продолжил руководить работой правительства.

"Премьеру стало плохо 8 июля во время заседания Совета министров. Амаду Гон Кулибали был немедленно госпитализирован в одну из клиник Абиджана, где и скончался", сообщили местные СМИ.

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В минувшем марте он был избран кандидатом от правящей коалиции "Объединение уфуэтистов за демократию и мир" (RHDP) на предстоящих президентских выборах. Действующий глава государства Уаттара, который еще в 2019 году объявил о своем нежелании идти на очередной срок, поддержал кандидатуру Кулибали. Президентские выборы назначены на ближайший октябрь.

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Все по теме:

Африка, Кот-д'Ивуар, Амаду Гон Кулибали.

Автор:

Телеграф
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