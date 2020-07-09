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Facebook "почистили" от страниц соратников Болсонару

Facebook "почистили" от страниц соратников Болсонару
Обновлено 03:40 Сегодня Телеграф УНН
Специалисты американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, прекратили работу десятков страниц и учетных записей, которые были связаны с подчиненными президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, опубликованном в среду.

Он уточнил, что "удалены 35 аккаунтов в Facebook, 14 страниц, одна группа и 38 учетных записей в Instagram. Все они были объединены в сеть, которая частично работала в автоматизированном режиме и была ориентирована на аудиторию в Бразилии".

В Facebook заявили, что выявили связи между данной сетью и Социал-либеральной партией, а также подчиненными Болсонару и двух его сыновей — Флавиу и Эдуарду. Операторы сети пытались скрыть свою личность и выдать себя за журналистов ряда СМИ. Они распространяли материалы, касающиеся местных новостей, внутренней политики, выборов, критиковали политических оппонентов и СМИ. Кроме того, они публиковали материалы, касающиеся пандемии нового коронавируса. Часть страниц была заблокирована за разжигание ненависти и распространение заведомо ложной информации.

Как заявил Глейхер в интервью агентству Reuters, у Facebook нет доказательств того, что Болсонару и его сыновья непосредственно управляли учетными записями. Согласно оценкам Facebook, у указанных страниц в Facebook было более 880 тыс. подписчиков, а у страниц в Instagram — более 900 тыс.

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Кроме того, в апреле были удалены десятки страниц, связанных с Канадой, США, Украиной и Эквадором. Они были ориентированы на аудиторию в этих и других странах.

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Бразилия, Facebook, Жаир Болсонару.

Автор:

Телеграф
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