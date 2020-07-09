В Южной Африке королева стала жертвой COVID-19

Представительница одной из монарших семей Южной Африки королева Нолоизо Сандиле умерла от осложнений коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

"Королевская семья в Южной Африке подтвердила смерть королевы Нолоизо Сандиле из-за Covid-19", - говорится в сообщении.

Президент Кирилл Рамафоса назвал ее "оплотом традиционных ценностей, вдохновляющим и принципиальным лидером своего народа", заявив, что она сыграла значительную роль в развитии своего королевства в Восточном Кейпе.

Как отмечает издание, в Южной Африке есть семь официально признанных монархов, которые представляют различные этнические группы и кланы.

Королева Нолоизо, сестра нынешнего монарха Зулу, короля Гудвила Звелитини, была регентом королевской семьи своего клана.