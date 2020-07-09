Трюдо о COVID-19: Ситуация в Канаде стабилизируется

Канаде удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 на своей территории благодаря ответственной позиции населения. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Ситуация в Канаде стабилизируется, поскольку канадцы сыграли свою роль, следуя указаниям органов здравоохранения. Впрочем, нам еще нужно быть очень осмотрительными. Ситуация может быстро измениться", - сказал Трюдо.

Он отметил, что количество активных случаев, госпитализаций и смертей от COVID-19 в Канаде уменьшается. "Продолжая постепенное восстановление экономической активности, мы должны оставаться осмотрительными и придерживаться советов органов здравоохранения", - отметил премьер-министр.

По состоянию на вечер среды, на территории Канады насчитывалось более 36 тыс. активных случаев COVID-19, умерло 8 737 человек.

По данным Worldometer, в мире выявлено 12 221 278 случаев заражения коронавирусом, из них 553 438 летальных, выздоровели 7 111 067 человек.