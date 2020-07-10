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Австралия приостановила экстрадицию с Гонконгом

Австралия приостановила экстрадицию с Гонконгом
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Укринформ
Правительство Австралии приостановило договор об экстрадиции с Гонконгом. Причиной стало принятие властями Китая закона о защите национальной безопасности этого региона.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг объявил о прекращении действия договора об экстрадиции с Гонконгом после принятия властями КНР закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

"Мы не исключаем широкого толкования закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, что может привести к задержанию на его территории австралийских граждан. Это вызывает у нас серьезное беспокойство. Поэтому в этих условиях Австралия приостанавливает действие соглашения с Гонконгом об экстрадиии", - заявил глава австралийского правительства.

Моррисон также рассказал о других мерах по поддержке гонконгцев. В частности, те из них, кто сейчас находится в Австралии по рабочей или учебной визе, смогут продлить ее на срок до 5 лет с возможностью дальнейшего получения вида на жительство.

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Как сообщалось, 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно закону, центральная власть КНР создаст в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал это решение Пекина, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна — две системы".

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Китай, Австралия, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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