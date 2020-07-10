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Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек

Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
За последние несколько дней по меньшей мере 15 человек погибли и десятки пострадали в результате различных инцидентов, вызванных ливнями, в городе Карачи (Пакистан).

Большинство людей погибли на улицах, затопленных дождевой водой, от удара электрическим током, а также из-за падения электрических кабелей, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ. 

Помимо смертельных случаев от тока, ряд людей погибли под снесенными ливнем крышами и рухнувшими стенами домов.

Люди, получившие травмы, в том числе женщины и дети, были госпитализированы в близлежащие больницы.

В Японии число жертв наводнений и оползней достигло уже более 65 человек

Большинство пострадавших получили увечья из-за того, что на них из-за дождя с ветром упали вырванные с корнем деревья, доски или другие предметы.

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Все по теме:

Пакистан, Жертвы, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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