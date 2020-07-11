"Пляж смерти": в Египте одновременно утонули свыше 10 человек

Александрийское центральное управление по туризму и курортам раскрыло подробности инцидента, в котором 11 человек утонули на пляже Аль- Нахил.

Неподалеку Александрии на пляже в Египте утонули 11 человек.

Об этом сообщили местные порталы Masrawy и Al Youm As Sabi.

"Вчера 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который называют "Пляжем смерти", в районе Аль-Аджми, немного западнее Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди утонувших есть ребенок, которого пытались спасти 10 взрослых.

В данный период времени пляж закрыт в связи с карантинными ограничениями, поэтому на нем не было спасательных служб.

Примечательно, что все 61 александрийских пляжа были закрыты для публики на неопределенный срок, начиная с марта текущего года, во исполнение решения губернатора о предотвращении скоплений и ограничении распространения нового вируса COVID-19.

В связи с этой трагедией Центральный департамент туризма и курортов обратился к гражданам с просьбой выполнять указания властей, чтобы быть в безопасности.