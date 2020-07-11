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В Южной Африке злоумышленники захватили церковь и взяли в плен 200 прихожан: есть погибшие

В Южной Африке злоумышленники захватили церковь и взяли в плен 200 прихожан: есть погибшие
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В субботу неизвестные захватили около 200 заложников в Церкви Пятидесятницы (IPHC) в Зуурбеком на западе от столицы Южноафриканской республики. Пятеро человек были расстреляны. В ходе спецоперации были задержаны около 40 человек, изъято более 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на полицию страны.

"Группа вооруженных людей пришла в церковь Модизе и напала на людей, которые находились внутри, указав при этом, что они собираются захватить помещение", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что в числе задержанных сотрудники полиции (SAPS), сил обороны (SANDF), полиции метрополитена (JMPD) и департамента исправительных учреждений. 

Согласно заявлению, шесть подозреваемых были арестованы и доставлены в больницу.

Изъятое огнестрельное оружие включало пять винтовок, 16 дробовиков и 13 пистолетов, однако отмечается, что число задержанных злоумышленников и изъятого оружия может увеличиться, так как силовики продолжают прочесывать церковный комплекс.

Как отмечает издание eNCA, перестрелка стала частью войны группировок за контроль над церковью, начавшейся после безвременной кончины ее лидера в 2019 году.

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Предполагается, что злоумышленники являются членами отколовшейся группировки, возникшей после смерти их лидера.

Выступая в eNCA, председатель исполнительного комитета IPHC Абиэль Весси подсчитал, что около 200 человек оказались заложниками в церкви. Среди этих людей - служащие церкви, жители здания и добровольцы, которые пришли на уборку помещений.

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Перестрелка, Южная Африка.

Автор:

Телеграф
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