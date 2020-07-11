Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом

Председатель Сената Боливии Моника Ева Копа заявила в пятницу, что она заражена COVID-19.

"Я сообщаю Боливии, что мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Я следую эпидемиологическим протоколам и останусь в изоляции в течение необходимого времени. Мое состояние стабильное, и я не буду воздерживаться от выполнения своих обязанностей в Многонациональном законодательном собрании. Парламент и я продолжим работать удаленно ", - написала Копа у себя в Твиттер.

Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales. — Eva Copa (@EvaCopa_Bol) July 10, 2020

Среди других боливийских чиновников, у которых обнаружен COVID-19, исполняющая обязанности президента Жанин Анез Чавес, министр здравоохранения, глава Центробанка и глава администрации президента.

На сегодняшний день в Боливии зарегистрировано более 44 000 случаев заболевания COVID-19, жертвами болезни стали более 1600 человек.