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Борьба за права человека: Судан отменил смертную казнь за вероотступничество и разрешил употреблять алкоголь

Борьба за права человека: Судан отменил смертную казнь за вероотступничество и разрешил употреблять алкоголь
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Судан одобрил широкомасштабные поправки в свои уголовные законы, которые включают отмену смертной казни за вероотступничество. Об этом сообщает Анадолу.

В субботнем телевизионном интервью министр юстиции Судана Насредин Абдулбари заявил, что новые законы также разрешают употребление алкоголя для суданских христиан и запрещают порку в качестве наказания, а также криминализируют практику женского обрезания.

"Мы отменили статью 126 уголовного закона Судана и обеспечили свободу вероисповедания и равенство в гражданстве и верховенстве закона", - сказал он.

"Все эти изменения направлены на достижение равенства перед законами. Мы отбросили все статьи, которые приводят к любой дискриминации. Мы гарантируем нашим людям, что правовая реформа будет продолжаться до тех пор, пока мы не отменим все законы, нарушающие права человека в Судане ", - подчеркнул он.

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Как известно согласно уголовному закону 1991 года, виновных в вероотступничестве закидывали камнями до смерти. 

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Судан, Африка, Права человека.

Автор:

Телеграф
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