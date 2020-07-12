Борьба за права человека: Судан отменил смертную казнь за вероотступничество и разрешил употреблять алкоголь

В субботнем телевизионном интервью министр юстиции Судана Насредин Абдулбари заявил, что новые законы также разрешают употребление алкоголя для суданских христиан и запрещают порку в качестве наказания, а также криминализируют практику женского обрезания.
"Мы отменили статью 126 уголовного закона Судана и обеспечили свободу вероисповедания и равенство в гражданстве и верховенстве закона", - сказал он.
"Все эти изменения направлены на достижение равенства перед законами. Мы отбросили все статьи, которые приводят к любой дискриминации. Мы гарантируем нашим людям, что правовая реформа будет продолжаться до тех пор, пока мы не отменим все законы, нарушающие права человека в Судане ", - подчеркнул он.
Как известно согласно уголовному закону 1991 года, виновных в вероотступничестве закидывали камнями до смерти.