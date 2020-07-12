Борьба за права человека: Судан отменил смертную казнь за вероотступничество и разрешил употреблять алкоголь

Судан одобрил широкомасштабные поправки в свои уголовные законы, которые включают отмену смертной казни за вероотступничество. Об этом сообщает Анадолу.

В субботнем телевизионном интервью министр юстиции Судана Насредин Абдулбари заявил, что новые законы также разрешают употребление алкоголя для суданских христиан и запрещают порку в качестве наказания, а также криминализируют практику женского обрезания.

"Мы отменили статью 126 уголовного закона Судана и обеспечили свободу вероисповедания и равенство в гражданстве и верховенстве закона", - сказал он.

"Все эти изменения направлены на достижение равенства перед законами. Мы отбросили все статьи, которые приводят к любой дискриминации. Мы гарантируем нашим людям, что правовая реформа будет продолжаться до тех пор, пока мы не отменим все законы, нарушающие права человека в Судане ", - подчеркнул он.

Как известно согласно уголовному закону 1991 года, виновных в вероотступничестве закидывали камнями до смерти.