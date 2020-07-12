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Силы безопасности Сомали ликвидировали семерых боевиков "Аш-Шабаб"

Силы безопасности Сомали ликвидировали семерых боевиков "Аш-Шабаб"
16:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Силы безопасности Сомали провели военную операцию против движения "Аш-Шабаб" в городе Бардейл региона Бэй. В ходе операции были убиты семеро и ранено еще пятеро боевиков. Об этом сообщил журналистам губернатор города Бардейл Мухаммед Исак.

"Между армией и боевиками в городе Бардейл происходило интенсивное противостояние, но наши силы в итоге одолели боевиков, убив семерых из них, включая старшего лидера, отвечавшего за финансы. Еще пятеро боевиков были ранены", - сказал Исак.

Он отметил, что во время конфронтации был убит правительственный солдат и еще трое ранены.

Операция была проведена буквально через два дня после того, как Сомалийская национальная армия (SNA) ликвидировала пятерых боевиков "Аш-Шабаб", в том числе двух высокопоставленных руководителей, в ходе другой операции в городе Джанале в регионе Нижняя Шабелле.

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Сомалийская армия, поддерживаемая Миссией Африканского союза в Сомали, выбила экстремистов "Аш-Шабаб" из столицы Могадишо в августе 2011 года, однако боевики по-прежнему удерживают участки в сельских районах на юге и в центре Сомали, устраивая засады и минируя территорию.

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Все по теме:

Сомали, Африка, Аш-Шабаб, Бардейл.

Автор:

Телеграф
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