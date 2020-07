В Австралии на юго-востоке выпал снег

В горных массивах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс пошел снег. Об этом передает Stormnews.

На юго-востоке Австралии значительно похолодало.

Граждане делятся видео снегопадов в социальных сетях.

В некоторых местах к вечеру снега выпало до 20-40 см.

Видео и фото очевидцев в твиттере

#Snow is coming down strong at #Perisher this morning . Around 20-40cm of snow is forecast for tomorrow! :D. Video: @ stevewellington pic.twitter.com/Bi540SbdNo — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) July 11, 2020

Heavy snowfall ongoing in Australia. @ThredboResort reported 30cm (12") by the end of the day today, but still dumping. pic.twitter.com/BsUJ5jEsk7 — Snow Forecast.com (@SnowForecast) July 13, 2020

After a slow start to the #ski season, heavy #snow fell on the alps and Brindabellas overnight, with more heavy snow expected today. Some 35cm of snow fell at Charlottes Pass, Perisher and Thredbo, with the Perisher snow stake pictured.

Alpine forecast: https://t.co/bwilfRUg7C pic.twitter.com/74fZYMHhYE — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) July 12, 2020

