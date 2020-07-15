В Колумбии "ожившего" мужчину отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо 67-летнего мужчину посчитали умершим и отправили в морг. Родственники обнаружили его живим и перевели в другую больницу.

В Колумбии пациента больницы посчитали мертвым и отправили в морг, после чего не хотели его оттуда выпускать.

67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро доставили в больницу с диагнозом "гипертония". Через несколько часов врачи вышли к родными и объявили, что мужчина скончался.

В связи с эпидемией коронавируса в стране семье отказались выдавать тело умершего.

Дочь Ромео не поверила в смерть отца и позже пробралась в морг, где увидела, что тот дышит и лежит с открытыми глазами. Работники морга пытались ее убедить, что это естественная реакция - физиологические явления, которые наблюдается после смерти.

"Ожившего" пациента забрали с морга и перевели на лечение в другую клинику. Родственники объяснили, что пребывание в морге для него не прошло бесследно - теперь мужчина страдает ишемической болезнью.

Стоит отметить, то в медицине существует понятие "мнимая смерть" или летаргический сон - это состояние человека, когда все жизненные функции хоть и сохраняются, но заметно снижаются: пульс и дыхание становятся реже, падает температура тела. В таком состоянии людей часто принимают за умерших.

Напомним, в России на собственной свадьбе умерла 26-летняя девушка. Она съела конфеты с орехами и у нее начался анафилактический шок.