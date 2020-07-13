Трагедия на свадьбе: невеста съела конфету и умерла на глазах гостей

В России на свадьбе невеста съела несколько конфет с орехами и умерла от анафилактического шока.

В Москве во время свадебного застолья невесте стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Сначала приехала одна бригада, через некоторое время вторая. Однако несмотря на усилия врачей девушку спасти не удалось, она умерла от анафилактического шока.

Об этом сообщает российское издание МК.

Как позже выяснилось, родственники рассказали, что 25-летняя девушка страдала от аллергии на орехи. На банкете она съела несколько конфет. Отмечается, что родные невесты говорили о ее болезни, когда заказывали блюда на свадьбу. Однако находившиеся на столе конфеты содержали фрагменты орехов.

Гости рассказали, что девушка съела несколько штук, после чего ей стало плохо.

Анафилактический шок - это сильнейшая аллергическая реакция, происходит в считанные минуты. После попадания аллергена в организм реакция проявляется практически мгновенно, без незамедлительной помощи медиков способно привести к летальному исходу.

Как сообщалось, в России разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб мужчина.