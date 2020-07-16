Чуда не случилось: президент Бразилии прошел еще один тест на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару еще раз сдал тест на коронавирус. Его результат вновь оказался положительным. Об этом сообщает Globo.

Болсонару отметил, что чувствует себя хорошо и добавил, что повышенной температуры у него не было с 6 июля.

По словам бразильского лидера, процент насыщения крови кислородом у него вырос с 96% до 98%, проблем с дыханием или потери вкуса тоже не было. По утверждению Болсонару, анализы крови также дали "нормальные результаты".

Президент сделает еще один тест в ближайшие дни, это нужно для определения того, сможет ли он вернуться к обычному режиму работы. Он также сообщил, что продолжает принимать гидроксихлорохин.

Коронавирус у президента Бразилии обнаружили 7 июля.

Отметим, что ВОЗ отменила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Ряд испытаний показал неэффективность данного препарата в лечении инфицированных коронавирусом.

Согласно последним данным Минздрава страны, в Бразилии 1 926 824 человека заразились коронавирусом. От болезни умерли 74 133 человека. Данные ВОЗ несколько отличаются - 1 884 967 инфицированных и 72 833 летальных случая.