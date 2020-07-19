Коронавирус в Африке: число случаев COVID-19 достигло 660 тысяч

По всему миру продолжает бушевать пандемия коронавируса. Количество случаев COVID-19 в Африке превысило 660 тысяч, число жертв - 14,5 тысяч.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Африке достигло 665,5 тыс., почти 14,5 тыс. заболевших скончались.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на данные Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

"Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) на континенте достигло 665 522. Скончались 14 434 заболевших, 346 153 выздоровели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на континенте зафиксированы в ЮАР.

Общее количество заболевших в этой стране достигло 337 594, увеличившись за день на 13 373, а всего жертвами эпидемии в ЮАР стали 4804 человека.

Как известно, по состоянию на вечер 18 июля, по данным портала Worldometers, в мире было подтверждено 14 млн 339 тыс. 474 случая COVID-19, в том числе 602 тыс. 77 летальных. Выздоровели 8 млн 564 тыс. 406 человек.