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Это неизбежно: Африка буквально распадается на части

Это неизбежно: Африка буквально распадается на части
22:18 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Разлом двух тектонических плит приведет к расколу африканского континента на две части, между которыми появится новый океанический бассейн примерно через 5-10 млн лет.

Глубоко под землей в районе африканского Афара континент медленно распадается и через несколько миллионов лет может разделиться на две части.

Об этом сообщает NBC News.

"Одна из самых жарких точек на Земле, засушливый восточно-африканский регион Афар, находится в месте, в котором глубоко под землей распадается континент", - говорится в сообщении.

Все не случайно: на землетрясения на Земле влияет Солнце

По словам исследователей, регион находится над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно отдаляются друг от друга. Таким образом, через несколько миллионов лет Африка может распасться на две части, а между ними появится новый океан.

На данный момент доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне.

Появление нового океана произойдет в течение пяти-десяти миллионов лет.

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Все по теме:

Африка, Геология, Континент.

Автор:

Телеграф
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