Это неизбежно: Африка буквально распадается на части

Разлом двух тектонических плит приведет к расколу африканского континента на две части, между которыми появится новый океанический бассейн примерно через 5-10 млн лет.

Глубоко под землей в районе африканского Афара континент медленно распадается и через несколько миллионов лет может разделиться на две части.

Об этом сообщает NBC News.

"Одна из самых жарких точек на Земле, засушливый восточно-африканский регион Афар, находится в месте, в котором глубоко под землей распадается континент", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, регион находится над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно отдаляются друг от друга. Таким образом, через несколько миллионов лет Африка может распасться на две части, а между ними появится новый океан.

На данный момент доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне.

Появление нового океана произойдет в течение пяти-десяти миллионов лет.