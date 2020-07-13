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Все не случайно: на землетрясения на Земле влияет Солнце

Все не случайно: на землетрясения на Земле влияет Солнце
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Ученые провели новое исследование, результаты которого подтверждают пока еще спорные, доказательства того, что мощные извержения на Солнце могут провоцировать землетрясения на Земле.

Сильные землетрясения по всему миру распределяются неравномерно, между ними есть некоторая корреляция. Ученые проверили гипотезу о том, что солнечная активность может влиять на возникновение землетрясений во всем мире».

Солнце постоянно бомбардирует солнечную систему огромным количеством энергии и частиц в форме солнечного ветра. Иногда извержения на поверхности звезды вызывают выбросы корональной массы или особенно энергетические потоки частиц — включая ионы и электроны — которые достигают Земли с головокружительной скоростью. Уже рядом с планетой заряженные частицы могут создавать помехи спутникам, а в экстремальных условиях отключать электрические сети. Новое исследование предполагает, что частицы от таких мощных извержений, в частности, положительно заряженных ионов, могут быть ответственны за запуск групп сильных землетрясений.

Ранее, ученые также заметили закономерность некоторых крупных землетрясений планеты: они, как правило, происходят группами. Это говорит о том, что может существовать глобальное явление, которое вызывает эти мировые землетрясения. И, хотя многие исследователи проводили статистические исследования, чтобы попытаться определить причину ранее, ни одна убедительная теория еще не была строго доказана.

Исследователи последнего исследования изучили 20-летние данные о землетрясениях и солнечной активности в поисках любых возможных корреляций. В частности, команда использовала данные со спутника NASA-ЕКА по Солнечной и Гелиосферной Обсерватории (SOHO), собирая измерения протонов (положительно заряженных частиц), которые приходят от Солнца и омывают нашу планету.

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SOHO, который расположен в 900 000 миль (1,45 миллиона километров) от Земли, обращен к Солнцу. Это помогает ученым отслеживать, сколько солнечного материала в конечном итоге ударяет по Земле. Сравнивая отчеты о сильных землетрясениях с данными SOHO, ученые заметили, что более сильные из них происходили, когда количество и скорости входящих солнечных протонов увеличивались. Например, когда протоны, исходящие от Солнца, достигли пика, в течение следующих 24 часов произошел всплеск землетрясений с магнитудой выше 5,6.

Заметив корреляцию между потоком солнечных протонов и сильными землетрясениями, исследователи предложили возможное объяснение: механизм, называемый обратным пьезоэлектрическим эффектом.

Предыдущие эксперименты ясно показали, что сжатие кварца — породы, распространенной в земной коре — может генерировать электрический импульс посредством процесса, известного как пьезоэлектрический эффект. Исследователи считают, что такие небольшие импульсы могут дестабилизировать разломы, которые уже близки к разрыву, вызывая землетрясения.

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Когда положительно заряженные протоны Солнца врезаются в защитный магнитный «пузырь» Земли, они создают электромагнитные токи, которые распространяются по всему земному шару. Импульсы, создаваемые этими токами, могут затем деформировать кварц в земной коре, в конечном итоге вызывая землетрясения.

Необходимы дополнительные исследования, прежде чем ученые докажут, может ли Солнце вызвать землетрясения. Но эта работа может помочь лучше предсказать их и подготовиться к ним что, возможно, поможет спасти жизни людей.

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Землетрясение, Солнце, Наука.

Автор:

Телеграф
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