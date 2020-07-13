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Вследствие извержения вулкана в Японии начал активно "расти" остров

Вследствие извержения вулкана в Японии начал активно "расти" остров
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter
В Тихом океане находится вулканический остров Нисиносима, который сейчас переживает "мощный скачок роста".

С середины июня активность на острове настолько возросла, что он увеличил свой южный берег на 150 метров!

Необитаемый остров находится в 130 километрах от ближайшего населенного пункта и является вершиной огромного подводного вулкана. Когда тот только начал извергаться, остров был всего 370 метров в ширину, пока извержения, начавшиеся в 1973 году, не образовали несколько новых островков, которые в конечном итоге объединились.

Чудовищные извержения периодически показывали определенную цикличность и постоянно увеличивали площадь острова. В результате слияния нескольких кусочков вулканической суши остров вырос в 12 раз по сравнению с первоначальным размером в период только с 2013 по 2015 год!

Так остров жил своей жизнью и вот, 29 июня воздушная разведка береговой охраны Японии обнаружила черный дым и магму, извергающиеся из центрального кратера. Это говорит о том, что активность вулкана резко возросла.

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3 июля пепловый шлейф поднялся до 4 600 метров над уровнем моря, а на следующий день вулкан выбросил пепел на высоту 7 900 — 8 500 метров — это самый высокий показатель с тех пор, как он вышел из спячки в 2013 году.

Кэндзи Ногами, вулканолог из Токийского технологического института, который следит за Нисиносимой с 2013 года, говорит, что вулканический остров расположен прямо над огромным запасом подземной магмы. Это означает, что лава, вероятно, будет продолжать вытекать, еще больше увеличивая размер острова.

"Маленький остров значительно вырос во время нынешнего извержения", — говорит геолог Элизабет Коттрелл. «На самом деле почти все острова западной части Тихого океана вулканические, включая Японский архипелаг. Это просто напоминание о том, что каждый новый континент начинается с взрыва, подобного тому, который мы наблюдаем сейчас в Нисиносиме».

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Япония, Вулкан, Остров.

Автор:

Телеграф
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