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Пентагон: РФ готовится к наступательной операции в Ливии

Пентагон: РФ готовится к наступательной операции в Ливии
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegraf-EPA
Африканское командование ВС США вновь обвинило Россию в размещении военной техники в Ливии через частную военную компанию "Вагнер". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона.

"Россия продолжает вести скрытую операцию в Ливии, поставляя припасы и оборудование группе "Вагнера"... учитывая тип и объем техники, демонстрируются намерения о проведении наступательной боевой операции, а не гуманитарной миссии, также это демонстрирует, что Министерство обороны России поддерживает эти намерения", - заявил директор по операциям Африканского командования США Брэдфорд Геринг.

Оборонное ведомство США отмечает, что Россия продолжает нарушать нормы международного права, предоставляя военную технику на передовую в ливийском конфликте. 

По оценке США, поставки "вагнеровцам" истребителей, бронетехники, систем ПВО и припасов со стороны РФ лишь усложняет ситуацию в Ливии. 

В мае Африканское командование ВС США сообщало, что по меньшей мере 14 самолетов МиГ-29 и Су-24 были переброшены из РФ в Сирию, где их опознавательные метки были зарисованы, чтобы скрыть их происхождение. После этого они перелетели в Ливию, что было нарушением оружейного эмбарго. 

Война в Ливии: российские наемники нарушили оружейное эмбарго ООН

"Командование продолжает документировать использование группы Вагнера Росией  в Ливии для установления долгосрочного присутствия в Средиземном море", - отметили в Пентагоне.

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Все по теме:

США, Россия, Ливия, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
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