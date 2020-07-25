Пентагон: РФ готовится к наступательной операции в Ливии

Африканское командование ВС США вновь обвинило Россию в размещении военной техники в Ливии через частную военную компанию "Вагнер". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Пентагона.

"Россия продолжает вести скрытую операцию в Ливии, поставляя припасы и оборудование группе "Вагнера"... учитывая тип и объем техники, демонстрируются намерения о проведении наступательной боевой операции, а не гуманитарной миссии, также это демонстрирует, что Министерство обороны России поддерживает эти намерения", - заявил директор по операциям Африканского командования США Брэдфорд Геринг.

Оборонное ведомство США отмечает, что Россия продолжает нарушать нормы международного права, предоставляя военную технику на передовую в ливийском конфликте.

По оценке США, поставки "вагнеровцам" истребителей, бронетехники, систем ПВО и припасов со стороны РФ лишь усложняет ситуацию в Ливии.

В мае Африканское командование ВС США сообщало, что по меньшей мере 14 самолетов МиГ-29 и Су-24 были переброшены из РФ в Сирию, где их опознавательные метки были зарисованы, чтобы скрыть их происхождение. После этого они перелетели в Ливию, что было нарушением оружейного эмбарго.

"Командование продолжает документировать использование группы Вагнера Росией в Ливии для установления долгосрочного присутствия в Средиземном море", - отметили в Пентагоне.