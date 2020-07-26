В Австралии отвергают претензии КНР на "исторические права" в Южном море

Власти Австралии отклонили территориальные и морские претензии Пекина в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в официальном заявлении страны к ООН, отмечает AFP.

В тексте декларации говорится, что Автралия отвергает все претензии КНР на "исторические права" или "морские права и интересы" в Южно-Китайском море.

Само заявление сделали после того, как Майк Помпео объявил незаконными претензии Китая на территорию и ресурсы в Южно-Китайском море, поддерживая территориальные претензии стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что КНР претендует почти на все Южно-Китайское море, взяв за основу так называемую "линию из девяти штрихов", которая является неопределенным очертанием карт, датируемых 1940-ми годами.

Также сообщалось, что более нескольких тысяч жителей Иерусалима готовятся выйти на антиправительственную акцию в городе в субботу и призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в газете The Times of Israel.