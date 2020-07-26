Карнавал отменяется: В Сан-Паулу из-за пандемии перенесли празднование

В связи с пандемией коронавируса в бразильском Сан-Паулу переносят карнавал, который запланировали на февраль 2021 года. Об этом сообщили в AFP.

Мэр города Бруно Ковас заявил, что школы самбы и организаторы карнавальных вечеринок понимают, что реализация карнавала в феврале 2021 невозможна.

Он не называл новой даты карнавала, но предложил май или июль 2021 года.

В Рио-де-Жанейро, где проходит самый большой карнавал в Бразилии, также рассматривают возможность переноса праздника.

Бразилия сейчас занимает 2 место в мире по числу зараженных COVID-19 и умерших от осложнений, вызванных им.

Сан-Паулу является эпицентром заболевания в стране - на город приходится почти четверть жертв. На ежегодный карнавал в Сан-Паулу, где проживают 12 миллионов человек, приезжают десятки тысяч посетителей.

Ранее, сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.