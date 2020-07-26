Коронавирусный прорыв: В США создали прибор для мгновенного выявления COVID-19

Сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.

Малогабаритный детектор обнаружит не только коронавирус но и антитела к нему.

Его собрали из тончайших проводников и покрыли слоем золота.

Распознавая различные вещества в газообразном состоянии, индикатор будет изменять цвет, а ИИ (искусстевенный интеллект - ред.) интерпретирует показания индикатора и сообщит, какое именно вещество находится в организме пациента.

Для слаженной работы устройства необходим реагент, восприимчивый к вирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона.

Создатели устройства предполагают, что их изобретение позволит создавать облачные базы данных с зараженными коронавирусом, которые будут использовать специалисты-медики.

Ранее, медики в Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировали 877 новых заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев в стране превысило 32 тыс.