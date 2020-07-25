Президент Бразилии заявил об отрицательном тесте на COVID-19 и поехал кататься на мотоцикле

Президент Бразилии Жаир Болсонару получил отрицательный результат теста на COVID-19, передает AP.

"Президент Болсонару заявил в субботу, что он получил отрицательный результат теста на коронавирус нового типа", - сказано в сообщении.

Болсонару получил положительный тест на COVID-19 7 июля.

65-летний президент Бразилии не уточнил, когда ему сделали новый тест, однако издание отмечает, что в среду результат его теста был еще положительным.

Вскоре после объявления результатов, Болсонару покинул резиденцию президента на мотоцикле. В сопровождении охранников он направился в мотомагазин. На выходе он фотографировался с людьми поблизости, при этом Болсонару был без маски.

По состоянию на вечер 25 июля число зафиксированных случаев COVID-19 в мире составляет 16 051 657, выздоровели 9 817 081 человек, погибли 644 797.

В Бразилии выявлено 2 287 475 случаев коронавируса.