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Шторм "Ханна" накрыл Мексику: не менее четырех погибших (Видео)

Шторм "Ханна" накрыл Мексику: не менее четырех погибших (Видео)
Обновлено 06:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Тропический циклон "Ханна" накрыл северо-восток Мексики, лишив жизни по меньшей мере четырех человек. Об этом сообщает местная газета Milenio.

Издание отмечает, что два человека стали жертвами стихии в штате Тамаулипас, еще два — в Коауиле. 

Шторм, сопровождающийся обильными дождями, вызвал подтопления и перебои с электричеством во многих населенных пунктах страны. 

По данным властей штата Нуэво-Леон, 700 человек были эвакуированы из-за непогоды. Порядка 400 человек эвакуировали в штате Тамаулипас. 

Власти регионов еще не оценили ущерб от непогоды. 

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Шторм в понедельник потерял силу, превратившись в тропическую депрессию. Сейчас она находится в регионе штатов Дуранго и Сакатекас, власти которых предупредили жителей об ожидающихся сильных дождях. 

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Все по теме:

Мексика, Циклон, Стихийное бедствие, Ханна.

Автор:

Телеграф
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