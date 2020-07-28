Шторм "Ханна" накрыл Мексику: не менее четырех погибших (Видео)

Издание отмечает, что два человека стали жертвами стихии в штате Тамаулипас, еще два — в Коауиле.
Шторм, сопровождающийся обильными дождями, вызвал подтопления и перебои с электричеством во многих населенных пунктах страны.
Sobrevuelo de drones al oriente de Reynosa, #Tamaulipas. Colonias anegadas y autos bajo el agua por #Hanna pic.twitter.com/FOHVAl6qDh
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2020
По данным властей штата Нуэво-Леон, 700 человек были эвакуированы из-за непогоды. Порядка 400 человек эвакуировали в штате Тамаулипас.
Se inunda el Hospital Materno Infantil de Reynosa, #Tamaulipas. pic.twitter.com/52phSkwNrl
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2020
Власти регионов еще не оценили ущерб от непогоды.
#HuracanHanna Carretera y autopista #Monterrey #Saltillo #Tamaulipas (Cobertura) pic.twitter.com/a2nNTOp2t8
— CAMBIO (@CambioPress) July 27, 2020
Шторм в понедельник потерял силу, превратившись в тропическую депрессию. Сейчас она находится в регионе штатов Дуранго и Сакатекас, власти которых предупредили жителей об ожидающихся сильных дождях.