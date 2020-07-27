На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, поставки газа прекращены

Авария на газопроводе могла произойти из-за старых труб. Все поставки газа обещают восстановить к концу дня.

В районе села Кулата на газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв, в результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает болгарское издание БГНЕС.

Информация была подтверждена министерством энергетики, которое объявило, что из-за аварии поставки газа в Грецию были приостановлены.

Газовая компания "Булгаргаз" сообщила, что взрыв произошел около 07:56 утра на магистральном газопроводе в направлении Греции. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров до подъемного крана Кулата. Секиция изолирована, проводятся ремонтные работы.

Премьер-министр страны прокомментировал инцидент и отметил, что причиной аварии могли стать старые трубы. К концу дня обещают возобновить поставки газа в Грецию.

Как сообщалось, сегодня в центре столицы в жилом доме прогремел взрыв, никто не пострадал, но повреждены окна и отделка дома.