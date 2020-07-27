В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв

Сегодня утром в Подольском районе Киева в одном из жилых домов произошел взрыв. О пострадавших не сообщается.

В Киеве по улице Нижний вал произошел взрыв неизвестного предмета на втором этаже дома. На лестничной площадке повреждены окна и отделка, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Подольском райуправлении полиции.

Сообщается, что взрыв произошел около 5:00 утра. На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, в Киеве 22 июля на дороге взорвался и загорелся автомобиль. Днем ранее, на рынке взрывотехники обезвредили два взрывоопасных предмета.

Также сообщалось, что на Оболони заминировали автомобили, но полиция проверила информацию и оказалось, что она не соответствует действительности.