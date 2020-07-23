В Киеве возле торгового центра заминировали автомобиль

На Оболони столичные правоохранители проверяют автомобили на наличие взрывчатки. А в Деснянском районе на остановке транспорта обнаружили подозрительный предмет.

В Киеве на Оболони возле торгового центра "Метрополис" правоохранители проверяют автомобиль Audi на наличие взрывчатки.

Об этом свидетельствует видео сообщества "ДТП Киев".

Территорию возле ТЦ оцепили, движение перекрыли, на месте работаю взрывотехники.

Ранее, появилась информация, что на улице Киото прохожие заметили на остановке подозрительные пакет и вызвали полицию.

Напомним, вчера полиция киевские полицейские выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех подозрительных чемоданов не обнаружили взрывчатку.

22 июля в Киеве взорвался и загорелся автомоиль.

Также сообщалось, что 21 июля в Киеве обнаружили и обезвредили две бомбы.