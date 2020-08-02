Колумбийская вечеринка: полиция задержала 50 нарушителей карантина

Полиция Колумбии задержала более 50 человек на вечеринке за нарушение карантина

Представители колумбийской полиции провели рейд в городе Хамунди (западный департамент Валье-дель-Каука), в результате которого было задержано более 50 граждан, которые устроили вечеринку во время карантина.

Об этом в субботу сообщил мэр Андрес Фелипе Рамирес, чьи слова приводит радиостанция La FM.

"Место проведения вечеринки постоянно менялось, но нам удалось вычислить его. Мы задержали более 50 человек, среди которых были несовершеннолетние", — заявил мэр.

По данным полиции, всего на вечеринке присутствовали более 100 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 295 508 человек, а количество летальных случаев пересекло границу в 10 тысяч. Первый случай заражения коронавирусом в стране было выявлено 6 марта. Позже, президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввела общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, который позже был продлен до 1 сентября.