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Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)

Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
07:50 Сегодня Телеграф
В мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

За прошедшие сутки в мире подтвердили 275 тысяч новых случаев COVID-19, всего коронавирусом заразились 17,7 миллионов.

Об этом гласят данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что смогли побороть болезнь 10 501 697 человек.

Страны-антирекордсмены по COVID-19: 

  • США (4 620 239),

  • Бразилия (2 707 877),

  • Индия (1 695 988),

  • Россия (843 890),

  • Южно-Африканская Республика (503 290).

Кроме того, в этом списке находятся также Мексика, Перу, Чили, Иран, Колумбия, Великобритания, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени: 

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток. 

Больше всего жертв заболевания среди стран мира зафиксировано:

  • США (154 360),

  • Бразилии (93 563),

  • Мексике (47 472),

  • Великобритании (46 278).

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Напомним, вчера чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание, где обсудил ситуацию с распространением COVID-19 по миру. 

В ходе собрания глава ВОЗ отметил, что пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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