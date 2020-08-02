Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)

В мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

За прошедшие сутки в мире подтвердили 275 тысяч новых случаев COVID-19, всего коронавирусом заразились 17,7 миллионов.

Об этом гласят данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что смогли побороть болезнь 10 501 697 человек.

Страны-антирекордсмены по COVID-19:

США (4 620 239),

Бразилия (2 707 877),

Индия (1 695 988),

Россия (843 890),

Южно-Африканская Республика (503 290).

Кроме того, в этом списке находятся также Мексика, Перу, Чили, Иран, Колумбия, Великобритания, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Больше всего жертв заболевания среди стран мира зафиксировано:

США (154 360),

Бразилии (93 563),

Мексике (47 472),

Великобритании (46 278).

Напомним, вчера чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание, где обсудил ситуацию с распространением COVID-19 по миру.

В ходе собрания глава ВОЗ отметил, что пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.