Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки в мире подтвердили 275 тысяч новых случаев COVID-19, всего коронавирусом заразились 17,7 миллионов.
Об этом гласят данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.
Отмечается, что смогли побороть болезнь 10 501 697 человек.
Страны-антирекордсмены по COVID-19:
США (4 620 239),
Бразилия (2 707 877),
Индия (1 695 988),
Россия (843 890),
Южно-Африканская Республика (503 290).
Кроме того, в этом списке находятся также Мексика, Перу, Чили, Иран, Колумбия, Великобритания, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
Больше всего жертв заболевания среди стран мира зафиксировано:
США (154 360),
Бразилии (93 563),
Мексике (47 472),
Великобритании (46 278).
Напомним, вчера чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание, где обсудил ситуацию с распространением COVID-19 по миру.
В ходе собрания глава ВОЗ отметил, что пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.