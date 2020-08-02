Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19

Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
07:30 Сегодня Телеграф
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание, где обсудил ситуацию с распространением COVID-19 по миру.

Пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.

К такому выводу пришли представители Всемирной организации здоровья на экстренном заседании по мониторингу ситуации с пандемией коронавируса в мире.

На собрании выступил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебреисус, отметивший, что вспышка заболевания все еще остается чрезвычайной ситуацией и скорее все данная тенденция будет долговременной. Он не знает, когда мир сможет "спокойно выдохнуть", преодолев коронавирус.

ВОЗ обвиняет молодежь в распространении COVID-19

"Власти многих стран были уверены, что им удалось преодолеть самое страшное, однако все они сейчас борются с новыми вспышками. Менее поражены среди них в первые недели, на данный момент сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей", - заявил он.

При этом глава ВОЗ похвалил правительства, взявшие под контроль ситуацию с распространением болезни.

В конце члены чрезвычайного комитета ВОЗ пришли к выводу, что главам государств стоит продолжать мобилизацию сил для борьбы с увеличением случаев заболеваемости COVID-19.

Ляшко о COVID-19 в Украине: Имеем основания для усиления карантина

Напомним, вчера генеральный директор ведомства отметил, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса COVID-19 спустя десятилетия.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что Всемирной организации здравоохранения не питают оптимизма относительно выработки коллективного иммунитета от COVID-19

По состоянию на сегодняшнее утро количество зараженных коронавирусом составляет 17,6 млн человек. 10,3 млн вылечились, более 670 тысяч умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Тедрос Аданом Гебреисус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Suzuki Jimny превратили в старый Defender (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
СВР: Россия имеет &quot;реестр болевых точек&quot; украинской экономики
СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь