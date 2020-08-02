Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание, где обсудил ситуацию с распространением COVID-19 по миру.

Пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.

К такому выводу пришли представители Всемирной организации здоровья на экстренном заседании по мониторингу ситуации с пандемией коронавируса в мире.

На собрании выступил гендиректор ведомства Тедрос Аданом Гебреисус, отметивший, что вспышка заболевания все еще остается чрезвычайной ситуацией и скорее все данная тенденция будет долговременной. Он не знает, когда мир сможет "спокойно выдохнуть", преодолев коронавирус.

"Власти многих стран были уверены, что им удалось преодолеть самое страшное, однако все они сейчас борются с новыми вспышками. Менее поражены среди них в первые недели, на данный момент сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей", - заявил он.

При этом глава ВОЗ похвалил правительства, взявшие под контроль ситуацию с распространением болезни.

В конце члены чрезвычайного комитета ВОЗ пришли к выводу, что главам государств стоит продолжать мобилизацию сил для борьбы с увеличением случаев заболеваемости COVID-19.

Напомним, вчера генеральный директор ведомства отметил, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса COVID-19 спустя десятилетия.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что Всемирной организации здравоохранения не питают оптимизма относительно выработки коллективного иммунитета от COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро количество зараженных коронавирусом составляет 17,6 млн человек. 10,3 млн вылечились, более 670 тысяч умерли.