Ляшко о COVID-19 в Украине: Имеем основания для усиления карантина

Главный санврач Украины объснил, по какой причине в Украине нельзя снимать карантинные ограничения.

В Украине стоило бы усилить карантин, но так как вся стана не может "сидеть на месте", Минздрав пошел на внедрение "адаптативного варианта".

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач, заместитель Максима Степанова Виктор Ляшко.

"Мы имеем основания для усиления карантина, поэтому мы предложили "адаптивный карантин", предусматриваемый вклад каждой административно-территориальной единицы в структуру заболеваемости на территории нашего государства", - сказал Ляшко.

"Понятно, что постоянно быть на карантине мы не можем, потому был введен этот "адаптивный карантин", который ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием", - добавил он.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь регионы страны будут делиться на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.

Согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Отмечается, что каждую неделю списки регионов будут обновляться.