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Суббота, 01.08.2020
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Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19

Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
За минувшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни подтвердили во Львовской области - 145 и Ивано-Франковской - 123. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 145, Ивано-Франковской области 123, а также в городе Киеве - 101 случай", - сказал Степанов.

В Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах" сообщается, что всего в Украине зарегистрировано 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за последние сутки - 1172, в общем выздоровели от болезни - 39308 человек (+556 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 1709 человек (+16 за сутки), подозрения на коронавирусную болезнь получили - 124 076 человек (+1586 за сутки).

В общем случае выявлено:

  • Винницкая область - 2766 (+30); 

  • Волынская область - 3828 (45);

  • Днепропетровская область - 1413 (+11);

  • Донецкая область - 889 (+8);

  • Житомирская область - 1896 (+46);

  • Закарпатская область - 5210 (+64);

  • Запорожская область - 800 (10);

  • Ивано-Франковская область - 4680 (+123);

  • Кировоградская область - 704 (+1);

  • г. Киев - 8342 (+101);

  • Киевская область - 3787 (+71);

  • Львовская область - 9671 (+145);

  • Луганская область - 127 (+1);

  • Николаевская область - 602 (+12);

  • Одесская область - 3315 (+101);

  • Полтавская область - 446 (+6);

  • Ровенская область - 6111 (+87);

  • Сумская область - 509 (+24);

  • Тернопольская область - 3035 (+59);

  • Харьковская область - 3786 (+75);

  • Херсонская область - 227 (0);

  • Хмельницкая область - 1163 (+25);

  • Черновицкая область - 5964 (+89);

  • Черкасская область - 942 (+18);

  • Черниговская область - 843 (+20).

С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев

В Украине на утро 1 августа зафиксирован уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.

По состоянию на сегодняшнее в мире уже 17 591 973 человека заболели на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил,  что коронавирус наложит сильный отпечаток на дальнейшем будущем человечества. Он считает, что его последствия будут ощущаться через десятилетия

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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