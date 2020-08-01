В Украине продолжает увеличиваться прирост COVID-19

В Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 172.

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. В стране уже подтвердили 71 056 случаев COVID-19, за сутки - 1 172

Об этом сообщается на спецресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Вчера в Украине были подтверждены 1090 новых случаев. Таким образом прирост COVID-19 увеличился на 82 человека.

Отмечается, что вследствие болезни в целом по стране умерли 1709 человек, из них 16 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни в стране уже 39308 человек, за последние сутки - 556.

По состоянию на утро 1 августа в мире 17 591 973 человека заболели на коронавирусную инфекцию.

Напомним, сегодня в Украине ввели новые карантинные ограничения. Теперь регионы страны будут делиться на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.