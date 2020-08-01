С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев

С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина. В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С этого дня в Украине внедрили новые карантинные меры. Теперь регионы страны будут делиться на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максима Степанов и говорится в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Отмечается, что каждую неделю списки регионов будут обновляться.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Каждая из зон предусматривает свои правила карантина.

Зеленая зона:

нахождение в общественных зданиях со средствами индивидуальной защиты (маска, респиратор)

возможность проведения массовых мероприятий, но на 5 квадратных метров должно быть не более 1 человека;

полупустые залы кинотеатров

общественный транспорт может возить людей только в пределах сидячих мест

Желтая зона + ограничения зеленой:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона + ограничения желтой запрещает:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

работу развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона с ограничениями оранжевой запрещает:

деятельность общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, в Украине три дня подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. 69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет. По состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.