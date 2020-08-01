С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев

С этого дня в Украине внедрили новые карантинные меры. Теперь регионы страны будут делиться на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максима Степанов и говорится в постановлении Кабмина.
Согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
Отмечается, что каждую неделю списки регионов будут обновляться.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Каждая из зон предусматривает свои правила карантина.
Зеленая зона:
нахождение в общественных зданиях со средствами индивидуальной защиты (маска, респиратор)
возможность проведения массовых мероприятий, но на 5 квадратных метров должно быть не более 1 человека;
полупустые залы кинотеатров
общественный транспорт может возить людей только в пределах сидячих мест
Желтая зона + ограничения зеленой:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона + ограничения желтой запрещает:
деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
работу развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
прием новых смен в детские лагеря;
ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона с ограничениями оранжевой запрещает:
деятельность общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
работу ТРЦ, кафе и ресторанов.
Напомним, в Украине три дня подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. 69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет. По состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.