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С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев

С сегодняшнего дня продлили карантин: какие изменения ждут украинцев
07:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина. В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С этого дня в Украине внедрили новые карантинные меры. Теперь регионы страны будут делиться на четыре зоны, в зависимости от распространенности COVID-19 по областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максима Степанов и говорится в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 № 641, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

Отмечается, что каждую неделю списки регионов будут обновляться.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Каждая из зон предусматривает свои правила карантина.

Зеленая зона:

  • нахождение в общественных зданиях со средствами индивидуальной защиты (маска, респиратор)

  • возможность проведения массовых мероприятий, но на 5 квадратных метров должно быть не более 1 человека;

  • полупустые залы кинотеатров

  • общественный транспорт может возить людей только в пределах сидячих мест

Желтая зона + ограничения зеленой:

  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона + ограничения желтой запрещает:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

  • работу развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

  • плановые госпитализации в больницах;

  • спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

  • прием новых смен в детские лагеря;

  • ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона с ограничениями оранжевой запрещает:

  • деятельность общественного транспорта;

  • посещение учебных заведений;

  • работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Красная", "оранжевая" и "желтая" зоны: в Минздраве определились с системой распределения

Напомним, в Украине три дня подряд фиксировали более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. 69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет. По состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Украина, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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