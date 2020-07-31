Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
31 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
31 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
09:41 Сегодня Телеграф
69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет, третий день подряд фиксируют более тысячи новых больных.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки умерли 20 человек, выздоровели 598.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса скончались 1 693, выздоровели 38 752. На сегодняшний день число активных больных составляет 29 439.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147) и Ивано-Франковской (111). В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 110 случаев COVID-19.

Статистика коронавируса на 31.07.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2736;
  • Волынская область - 3783;
  • Днепропетровская область - 1402;
  • Донецкая область - 881;
  • Житомирская область - 1850;
  • Закарпатская область - 881;
  • Запорожская область - 790;
  • Ивано-Франковская область - 4557;
  • Кировоградская область - 703;
  • г. Киев - 8241;
  • Киевская область - 3716;
  • Львовская область - 9526;
  • Луганская область - 126;
  • Николаевская область - 590;
  • Одесская область - 3214;
  • Полтавская область - 440;
  • Ровенская область - 6024;
  • Сумская область - 485;
  • Тернопольская область - 2978;
  • Харьковская область - 3711;
  • Херсонская область - 227;
  • Хмельницкая область -1138;
  • Черновицкая область - 58175;
  • Черкасская область - 924;
  • Черниговская область - 823.

Как сообщалось, в Украине третий день фиксируют более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Вчера, 30, июля, в Украине был антирекорд - за сутки выявили 1 197 больных, днем ранее - 1 022.

На 30 июля в Украине половина областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Сегодня, в правительстве планируют поделить Украину на так называемые "цветные" карантинные зоны. Киев может попасть в "красную" зону. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
03 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Смена главы делегации Украины в ТКГ не заменит политических решений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
Свежий курс валют: евро и доллар немного подорожали
Свежий курс валют: евро и доллар немного подорожали
Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года
Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь