В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

69 884 человек в Украине заразились коронавирусом. Заболеваемость растет, третий день подряд фиксируют более тысячи новых больных.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки умерли 20 человек, выздоровели 598.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса скончались 1 693, выздоровели 38 752. На сегодняшний день число активных больных составляет 29 439.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147) и Ивано-Франковской (111). В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 110 случаев COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2736;

Волынская область - 3783;

Днепропетровская область - 1402;

Донецкая область - 881;

Житомирская область - 1850;

Закарпатская область - 881;

Запорожская область - 790;

Ивано-Франковская область - 4557;

Кировоградская область - 703;

г. Киев - 8241;

Киевская область - 3716;

Львовская область - 9526;

Луганская область - 126;

Николаевская область - 590;

Одесская область - 3214;

Полтавская область - 440;

Ровенская область - 6024;

Сумская область - 485;

Тернопольская область - 2978;

Харьковская область - 3711;

Херсонская область - 227;

Хмельницкая область -1138;

Черновицкая область - 58175;

Черкасская область - 924;

Черниговская область - 823.

Как сообщалось, в Украине третий день фиксируют более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Вчера, 30, июля, в Украине был антирекорд - за сутки выявили 1 197 больных, днем ранее - 1 022.

На 30 июля в Украине половина областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Сегодня, в правительстве планируют поделить Украину на так называемые "цветные" карантинные зоны. Киев может попасть в "красную" зону.