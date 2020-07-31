В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро пятницы, 31 июля, выявили 1 090 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За минувшие сутки умерли 20 человек, выздоровели 598.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии от осложнений коронавируса скончались 1 693, выздоровели 38 752. На сегодняшний день число активных больных составляет 29 439.
По данным Минздрава, больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147) и Ивано-Франковской (111). В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 110 случаев COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Как сообщалось, в Украине третий день фиксируют более тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Вчера, 30, июля, в Украине был антирекорд - за сутки выявили 1 197 больных, днем ранее - 1 022.
На 30 июля в Украине половина областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Сегодня, в правительстве планируют поделить Украину на так называемые "цветные" карантинные зоны. Киев может попасть в "красную" зону.